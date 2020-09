Zdroj: Profimedia

Svetoznámy herec Kevin Spacey má na krku niekoľko obvinení zo sexuálneho napadnutia. Pred štyrmi rokmi bol napríklad obvinený z napadnutia masážneho terapeuta, no okresný súd v Kalifornii uvádza, že žaloba na herca, ktorý čelil niekoľkým obvineniam zo sexuálneho zneužívania, bola dobrovoľne zamietnutá s tým, že nie je možné, aby sa tento prípad vrátil pred súd.

Aj keď vtedy právnička Kevina Spaceyho uviedla, že herec nedal žalobcovi za jeho mlčanlivosť žiadne peniaze, je možné o tom silno pochybovať. „Žalobca chcel prípad zamietnuť a my sme sa dohodli na jeho prepustení, aby sme veci urýchlili,“ dodala „To, čo vidíte v ustanovení, je všetko, čo je k videniu. Akékoľvek správy o opaku sú nepravdivé.“

Avšak niet pochýb o tom, že oscarový herec, ktorého poznáme napríklad z oceňovaného filmu Americká krása, či obľúbeného seriálu Dom z kariet, má problém. Čelí totiž ďalšiemu obvineniu, a tentokrát ide o neplnoletého chlapca! Respektíve, aby sme boli presní, herec Anthony Rapp, ktorý má dnes už tesne pred päťdesiatkou tvrdí, že ho Spacey sexuálne obťažoval, keď mal iba 14-rokov!

Zažaloval ho za to už pred rokom, no vtedy to dopadlo neúspešne, a tak sa o to pokúsil znova. A ak by aj znova neuspel, jedno je isté, Kevin Spacey svoju povesť už zrejme nikdy neočistí.