Katka Koščová patrí medzi talentované slovenské speváčky, pričom dnes je z nej aj mama na plný úväzok, ktorá všetok svoj čas a energiu vkladá do hudby a rodiny. Pred časom sa na speváčku zviezla vlna kritiky za jej vzhľad, s ktorým bojovala známa brunetka od nepamäti. „Viete čo? Ja som taká šťastná za túto moju IG sociálnu bublinu. Takí krásni, láskaví a dobroprajní ľudia sú tu u mňa. Som zablúdila na môj FB profil, pokukať, ako si žije,“ začala speváčka s vyjadrením na komentáre, ktoré boli plné nechutnej kritiky na jej tvár a vzhľad.

Katka je z komentárov ľudí na Facebook naozaj sklamaná. Zdroj: Instagram/Katka Koščová

Tentoraz speváčku zaskočila nevinná otázka od jej kamarátky, ktorá ju donútila poriadne sa zamyslieť. „Nedávno mi písala kamoška, že vyzerám veľmi spokojne, tak som jej odpísala, že aj som a ona na to: “A že sa sama sebe páčiš?” A ja som sa na moment zasekla… akoby priznanie, že sa sama sebe páčim bolo niečo nekalé, nevhodné, niečo nad čím sa ani neuvažuje,“ začala rozprávanie víťazka SuperStar, pričom pokračovala: „Celý život som vnímala dva prístupy k telu. Jeden bol taký, že telo je len schránka pre vznešenú dušu a tú treba pestovať, charakter, hodnoty sú to, čo je skutočne dôležité, na fyzickom tele nezáleží. A druhý bol zasa kultom tela. Prvý dojem nastolený fyzickým vzhľadom, vyšportované postavy, dokonalý make-up, vlasy, to všetko podčiarknuté oblečením, šperkom… Dva rôzne svety, ktoré sa navzájom nemôžu pochopiť a ani to netreba. Lenže môžu a treba.“