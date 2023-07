Herec Vladimír Kobielsky priznal, že v poslednej dobe stráca veci. Najprv to boli okuliare. „Stalo sa mi to minule, keď som bol s manželkou na pohotovosti. A potom nám odtiaľ volali, že som si tam zabudol okuliare, takže boli veľmi milí, že si na mňa spomenuli, že to boli moje okuliare,“ spomenul si na svoj nedávny zážitok pre Topky.sk.

„A vždy niečo teraz zabúdam a strácam, takže mám také obdobie. Od peňaženiek, ktorú tiež som už išiel nahlásiť, že som teda stratil všetky doklady, vodičák, bankové karty. Išiel som na policajný okrsok, po predstavení večer,“ priznal otvorene pre Topky.sk. U koho sa jeho peňaženka našla? Toto by ste veru nečakali!

Pre Vlada Kobielskeho je rodina nesmierne dôležitá. Zdroj: Instagram/vladokobielsky

„Potom mi zavolal môj kolega Bardy, že večer, keď si vybaľoval svoju koženú brašňu, si vybalil svoju peňaženku a našiel tam identicky rovnakú druhú peňaženku, ktorú si omylom do tej brašne hodil. Takže takto sa mi postaral o jeden príjemný deň, ale deti si nevyberáte a keďže hrá môjho syna, tak je mu prepáčené,“ dodal s úsmevom na perách pre Topky.sk.