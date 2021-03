Zdroj: facebook - Michal Truban

Známy slovenský politik, o ktorom na sociálnych sieťach posledné mesiace moc nepočuť, pretože si plnými dúškami určite užíva svoju prvorodenú dcérku, konečne zverejnil jej tváričku! Nejde o nikoho iného, ako o Michala Trubana, ktorý sa aj tehotenstvom svojej manželky moc na sociálnych sieťach nechválil.

Je to pochopiteľné, jednak si určite chceli udržať súkromie a vyhnúť sa tak zbytočnej pozornosti verejnosti, a na druhej strane sa možno aj báli toho, aby sa niečo neskomplikovalo. Samozrejme, je potrebné to rešpektovať, avšak o to viac sme teraz radi za to, že nám malinkú dcérku Marietku ukázal.