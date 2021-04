Fúha! TÁTO žena to s plastikami poriadne prehnala! Z krásky je teraz úplná šereda... (FOTO)

Pri pohľade na ňu by asi len málokto povedal, že kedysi išlo o oslnivú krásku, do ktorej by sa zamiloval ktorýkoľvek muž. Bilionárka Jocelyn Wildenstein investovala do plastických operácií neuveriteľné 4 milióny dolárov, a to z dôvodu, ktorý by vám nenapadol ani v tom najbláznivejšom sne.