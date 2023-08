Kristína sa BOZKÁVALA so známou speváčkou!

Herečka Kristína Svarinská tvorila pár s mladším partnerom Petrom Altofom, s ktorým sa však na konci minulého roka rozišli. „Čo znamená navždy? Niekedy len jednu sekundu,“ napísala vtedy po rozchode Kristína k uplakanej fotografií, ktorá mala byť znakom toho, že zamilovaná dvojica už nie je spolu.

KRISTÍNA SA ODVIAZALA: HORÚCE BOZKY SO ŽENOU. FOTO TU!

Pár mesiacov si užívala single život, no potom zverejnila záber s kamarátom, ku ktorému napísala "Power couple," čo v preklade znamená silný pár. Zdá sa, že opäť našla lásku a je šťastná. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby Kristína nezverejnila video, na ktorom si vymieňa bozky so známou slovenskou speváčkou.

Kristína Svarinská Zdroj: Profimedia

Je leto, festivaly v plnom prúde. Na jeden z nich zavítala aj Kristína, ktorá sa tam poriadne odviazala a vymenila si pár bozkov s Emmou Drobnou. FOTO TU!