Miss World 2006 Taťána Kuchařová (35) sa rozhodla pre oddych na gréckom ostrove. Z dovolenky zverejnila aj pár záberov v plavkách bez retuše, čo využili niektorí "fanúšikovia", aby si do českej krásky mohli rypnúť píše týždenník Život.

FOTO TAŤÁNY V BIKINÁCH BEZ RETUŠE TU!

Taťána má na záberoch červené bikiny a pózuje na pláži. Ako to už býva pri verejne známych ženách, negatívne komentáre si dovolia napísať najmä ženy... „Ja si proporcie modelky predstavujem inak," adresovalaTaťáne Stanislava, no pridal sa aj sledovateľ Martin. „Už to nie je to, čo to bývalo," napísal.

Tatiana Kuchařová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CbugAz6j_JF/