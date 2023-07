Speváčka Martina Schindlerová si chcela užiť pár dní dovolenky v Chorvátsku. To však narušil nepríjemný úraz, ktorý postretol jej syna.

„Išli sme na pár dní s kamoškou a s deťmi do Chorvátska, a ako to už býva, deti sa tešili, naháňali a blbli spolu. Syn padol z kolobežky, mal helmu a padol na zadok, ale udrel si aj nohu. Deti boli divoké celý večer a nepočúvali. Teraz sú už pokojní zrazu,“ zverila sa pre Topky.sk Martina.

Martina Schindlerová na Sardínii Zdroj: Instagram

„Syna to veľmi bolí, ale až do röntgenu som dúfala, že to má iba udreté, lebo nemal ani modrinu, ale tá bolesť bola podozrivá. Zavolali sme si taxík, odviezol nás do nemocnice a bola som veľmi príjemne prekvapená, že všetko tam super fungovalo,“ pokračovala speváčka pre Topky.sk.