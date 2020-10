Zdroj: Gettyimages

Dvadsaťpäťročná herečka Zoey Deutch verejne priznala, že bola pozitívna na koronavírus. Navyše uviedla, že sa nakazila pravdepodobne medzi svojimi priateľmi a s infekčným koronavírusom bojovala celý mesiac, kým sa jej stav konečne nezlepšil.

„Koronavírus som chytila veľmi skoro, ešte pred lockdownom v Amerike. A dostala ho aj skupina mojich priateľov. Ľudia sa ma vtedy neustále pýtali, že kde som ho chytila… Tiež by som to rada vedela, no netuším. Doteraz mám pocit, že ak by som to vedela, mohla by som lepšie hovoriť o svojich skúsenostiach a vystríhať pred ním ľudí okolo seba.“

Herečka sa dávala pravidelne počas celého mesiaca testovať, no stále jej vychádzal pozitívny test, čo je skutočne zvláštne: „Bola som neustále pozitívna, doslova celý mesiac, čiže dlhšiu dobu, ako uvádzajú lekári. Teraz som však, našťastie, v poriadku a zdravá. Som skutočne veľmi vďačná za svoje zdravie, no tiež sa cítim svojím spôsobom vinne. Koronavírus totiž v človeku vyvoláva protichodné emócie. Musím povedať, že som ale vďačná aj za svoj inherentné neurózy, ktoré ma prinútili zostať vnútri skôr, ako som mala. Zostala som teda v karanténe dlhšie, ako normálne ľudia bývajú, keď prekonávajú tento vírus.“

Zoey Deutch tiež hovorí, že jej priatelia mali diametrálne odlišné príznaky a jej priebeh bol relatívne dobrý, až na bolesť v krku a nechuti do jedla. Stále však, podľa jej slov, dodržiava všetky opatrenia a veľmi zodpovedne chráni seba i ostatných rúškom. Čo veľmi oceňujeme.