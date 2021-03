Zdroj: Getty Images

Nie je však sama. Nie každá žena na tomto svete chce alebo môže mať deti. Jennifet Aniston sa však radí skôr do druhej skupiny – deti jej nikdy dopriate neboli. Rovnako, ako napríklad slávnej herečke Hellen Mirren, ktorú však materstvo nikdy nelákalo, Ashely Judd, ktorej sa v manželstve otehotnieť nepodarilo, či René Zellweger, ktorá jednoducho nestretla toho pravého, s kým by mohla mať dieťatko.

Jennifer to má však ešte o čosi komplikovanejšie. Kedysi tvorila ikonický pár s Bradom Pittom a všetci tajne dúfali, že práve oni budú mať minimálne jedno dieťa. Obaja na to mali totiž dobre našliapnuté, nakoľko im to skvele klapalo, teda aspoň tak sa prezentovali aj na verejnosti. Vtedy dokonca ona sama povedala médiám, že je na bábätko pripravená a už sa nevie dočkať toho, ako otehotnie a jej šialené pracovné tempo herečky sa aspoň na istý čas trochu spomalí.