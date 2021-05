Krásna herečka Táňa Pauhofová zrejme patrí medzi ženy, ktoré keď sa zamilujú, urobia pre svojho miláčika čokoľvek. Dokazujú to aj jej skutky, podľa ktorých je celkom jasné, že je do svojho o desať rokov mladšieho priateľa zamilovaná až po uši! Ich vzťah navyše utužila aj pandémia, píše pluska.sk!

Má sa pri nej ako vo vatičke. Herečka Táňa Pauhofová (37) a zvukový inžinier Jonatán Pastirčák (28), alias Pjoni, našli k sebe cestu pred dva a pol rokom. Odvtedy umelkyňa žiari šťastím a spokojný je zjavne aj jej zajačik mladší o desať rokov. Ten už takmer rok býva v zrekonštruovanom herečkinom dome v bratislavskom Starom Meste a vyváža sa aj na jej luxusnom aute. Už len keby ho vedel kompletne ovládať.

Korona ich vzťah utužila

Táňa Pauhofová po dlhom osemročnom partnerstve s hercom Tomášom Maštalírom (44) prešla ešte niekoľkými vzťahmi. Skúsila to s umelcami, našla si aj biznismena, ale nič z toho nemalo šťastný koniec. Dnes je šťastná po boku hudobníka a zvukového inžiniera, ktorý je od herečky síce podstatne mladší, ale vie jej vyčarovať úsmev na tvári. Príbeh ich lásky sa začal v Slovenskom národnom divadle, kde ich spojila práca. Jonatán dostal ponuku, aby vytvoril hudbu k vtedajšiemu predstaveniu Antigona so speváčkou Katarínou Kubošiovou, známou pod prezývkou Katarzia. Pauhofová sa zas ako členka SND v budove zdržiava veľmi často, a tak pomerne rýchlo začali tvoriť pár. Teraz sa zdá, že epidémia COVID-19 a s tým spojená prísna karanténa dvojicu ešte väčšmi spojila.

Počas tohto obdobia herečka priznala, že spolu s partnerom bývajú v jednej domácnosti. Nažívajú si v jej zrekonštruovanom miliónovom dome v bratislavskom Horskom parku, ktorý získala v roku 2016 po dnes už nebohom dedkovi darovacou zmluvou. Pozemok má podľa výpisu z katastra nehnuteľností 777 štvorcových metrov, takže dosť miesta pre ďalšieho člena domácnosti.

Známej ryšavke síce koronakríza zamedzila pracovať, obdobie bez roboty však negatívne nebrala. „Táto situácia je na jednej strane tragická a veľmi smutná - prináša zdravotné ťažkosti a desivú ekonomickú situáciu -, na druhej strane ju pre seba vnímam ako obrovský dar. Mať čas pre seba, byť so sebou, venovať sa tomu, od čoho normálne utekáme alebo na čo nemáme čas, to by sa mi za ,normálnych okolností‘ nepodarilo. A veľmi mi to bolo treba,“priznala vlani pre magazín Forbes.

