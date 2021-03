Zdena Studenková sa tým už viac netají: Vzdať to rozhodne nemieni, snaží sa o... To vážne?

O Zdene Studenkovej je známe, že sa o svoj vzhľad mimoriadne precízne stará. Vždy je na nej vidieť, že sa zaujíma aj o módu a jej postavu by jej mohla závidieť nejedna žena, a to nielen v jej veku! Jej módny vkus je z veľkej časti konzervatívnejší, no k nej to akosi vždy pasovalo. Avšak musíme dodať, že sa stará nielen o svoj vzhľad, ale aj o svoju pamäť a celkovo správnu funkciu mozgu. Ako sa k tomu vyjadrila ona sama?

Anketa Myslíte si, že to Zdena Studenková so skrášľovaním preháňa? Vôbec nie... 16%

Áno, už by s tým mala prestať! 84% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný