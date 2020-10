Prasklo to, aj keď sa to zrejme snažila utajiť! Dara Rolins v týchto dňoch podstúpila plastiku nosa, a to dokonca na Ukrajine a potajomky. Nie je to však prvýkrát, čo sa známa slovenská speváčka nechala skrášliť…

Nebolo možné to utajiť, pretože si to jej fanúšikovia ihneď všimli! Je to škoda, pretože Dara Rolins rozhodne nepatrí medzi celebrity, ktoré by potrebovali nejaký chirurgický zákrok. A vlastne… ktorý človek ho v skutočnosti potrebuje, všakže… Ak teda nehovoríme o nevyhnutnom zákroku v dôsledku nejakej nehody.

Jej prípad to však nebol a rozhodnutie ísť znova pod skalpel vzišiel z toho, že zrejme nebola so svojím vzhľadom spokojná. Nie je to však prvýkrát, už predtým jej nos chirurgicky upravovali. Tentoraz však kvôli tomu išla až na Ukrajinu!

„Väčšie prsia dokážu žene zdvihnúť sebavedomie a aj v prípade môjho nosu, ktorý som si nechala opraviť, išlo o vyriešenie rovnice fotogenickejšieho tvaru, nie získania väčšieho množstva sebalásky,“ priznala dávnejšie samotná Dara.

A len včera sa však nakoniec vyjadrila aj k plastike nosa: „Hello moji milí. Viem, že sa posledné dni rieši môj nos, novinári chcú ďaľšie "vyjadrenia"...Jedno už som dala a pri tom by som aj zostala. Necítim potrebu sa hájiť ani nikomu nič podrobne vysvetľovať a ak by mal niekto TU na instagrame pocit, že som sa pýtala na hodnotenie či o radu- tak nie. Tých pár ľudí, ktorých názor ma naozaj zaujíma, poznajú pravé pohnútky môjho rozhodnutia a ostatní, samozvolení borníci na Daru, vložte prosím energiu do vecí, kde je o váš názor a všetky tie cenné rady záujem. MOJE telo, môj život, rozhodnutia, pocity aj zodpovednosť za to ako, kedy a prečo.“