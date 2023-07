OTESTUJTE SA Ako vás v posteli vnímajú muži? Odhaľte to!

Zdroj: Shutterstock Sexuálne drevo

Ste považovaná za sexuálne drevo, ktoré je neochotné skúšať nové veci. Muži túžia po akcii, preto sa skúste počas sexu viac uvoľniť. Ste veľmi vystrašená a napätá. Musíte si posteľné radovánky viac užívať, potešíte tak svojho partnera a určite aj seba. Dôverujte partnerovi a skúste spoločne prísť na to, čo vás dokáže vyniesť do spoločných výšin. A nezabudnite, že praxou získate najviac skúseností, tak sa tomu konečne prestaňte brániť a hurá do toho.