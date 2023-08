Zuzana Belohorcová žije svoj rozprávkový život s rodinou na Tenerife, pričom svojich fanúšikov na Instagrame pravidelne zásobuje fotografiami v plavkách, ktoré sú v takejto dovolenkovej destinácií bežnou rutinou.

13- ROČNÁ SALMA FOTÍ ČORAZ ODVÁŽNEJŠIE ZÁBERY - FOTO NÁJDETE TU!

Avšak k tejto tradícií sa pomaly pridala aj jej dcéra Salma, na čom by nebolo nič zvláštne, keby jej dcéra nemala len 13 rokov a jej zábery v plavkách by neboli čoraz odvážnejšie. Zo Zuzaninej dcéry Salmy pomaly rastie pekná mladá slečna, no aktuálne má len 13 a bez zábran sa fotí v odvážnych pózach. Spomínané nové zábery vznikli počas dovolenky v španielskom letovisku Cádiz, kde môžete Salmu vidieť v šteklivých pózach, aké zverejňujú dospelé sexi krásky.

A práve tieto zábery vyvolali u ľudí obavy, či to jej dcéra s takýmito foto nepreháňa.‚‚Myslíš, že je normálne pridávať v 13tich rokoch také fotky na internet aby väčšina komentárov pod nimi bola od samých pedofilov?" opýtala sa jedna zo sledovateliek, pričom ďalšia narážala na to, že keď to jej mame neprekáža a je na ňu pyšná, tak je to asi v poriadku. ‚‚No.. tiež ma napadlo, či to na 13ku nie je moc - predĺžené vlasy, nechty, zarezané plavky v zadku a tak.. ale pokiaľ s tým nemajú problém rodičia (čo evidentne asi nemajú), tak..." okomentovala fotky iná fanúšička, pričom s podobnými komentármi sa roztrhlo vrece. Čo si o takýchto fotkách myslíte vy?