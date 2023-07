Jediná dcéra Karin Haydu, Vanesa, minulý mesiac úspešne zvládla prvú skúšku dospelosti, keď sa jej podarilo zmaturovať na súkromnom gymnáziu v bratislavskej Petržalke. Po maturitách sa konal slávnostný ceremoniál, ktorého sa zúčastnila aj jej mama Karin s o 15 rokov mladším priateľom Dávidom.

FOTKU VANESY V ÚSPORNÝCH MINI PLAVKÁCH SI POZRIETE V GALÉRIÍ

Vanesa zdedila svoju krásu po mame, čo dokazujú aj fotografie na sociálnej sieti, ktorými mladá brunetka pravidelne zásobuje svojich fanúšikov. „To nie je možné, aby bol niekto tak prirodzene krásny,” napísala jej pod fotku istá fanúšička Diana, pričom Vanesa je nielen krásna do tváre, ale takisto sa môže pochváliť aj dokonalou postavou.

Ako v Amerike. Na súkromnej škole, ktorú Vanesa vyštudovala, sa absolventi obliekajú do modrého plášťa a na hlave nechýba maturitná čiapka. Zdroj: INSTAGRAM/vanesaantovska

A práve na jednej z dovoleniek sa mladá tínedžerka odviazala a zverejnila fotografiu v plavkách, na ktorej jej spodnú časť zakrýva naozaj úsporný kúsok látky. Stačil by jeden zlý pohyb, a sympatická brunetka by ukázala viac, ako by chcela...