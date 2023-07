Zuzka Kubovčíková Šebová si s manželom Michalom rodičovstvo užívajú. Vychovávajú spolu dvoch synov, 5 ročného Rudka a 2 ročného Paľka. Bratia si na seba postupne zvykali.

V Teleráne sa pred časom vyjadrila k tomu, ako Rudko prijal mladšieho bračeka. „Vieš čo, dobre. Aj keď minule mal takú slabšiu chvíľku, trošku ho pošticoval. Kým len ležal, tak to bolo v pohode, lebo Rudko si asi myslel, že takto bude ležať navždy. V decembri sa zrazu pohol a Rudy úplná panika, že maminka on sa hýbe. Ale veľmi sa z neho teší a veľmi rád ho rozosmieva. Samozrejme už pár krát padlo, že dokedy tu s nami bude a daj si ho naspäť do bruška,“ opísala vtipné situácie s deťmi.

Kubovčíkovci synov na sociálnych sieťach neukazujú. Zuzka má na Instagrame súkromný profil, na ktorom ju sledujú len najbližší priatelia a rodina. Nakuknúť do ich súkromia je preto ťažké, no občas sa stane výnimka, ako napríklad teraz.

Zuzka s mladším Paľkom Zdroj: Archív Z.K.Š.

Dominika Cibulková minulý mesiac organizovala pre syna Jakubka veľkolepú narodeninovú oslavu, na ktorej nemohli chýbať ani manželia Kubovčíkovci s ich synmi. Zuzka je s Dominikou veľmi dobrá kamarátka. Zuzka na svojom Instagrame pridala do príbehu fotku syna Rudka, ako sa na oslave zabáva. Keďže to zverejnila na svojom súkromnom profile, synovi tvár nijako nezakryla. V príbehu však označila aj Dominiku Cibulkovú a tá Zuzkin príbeh zverejnila na svojom profile, na ktorom má takmer pol milióna sledovateľov. A tak sme mohli vidieť, ako už Rudo vyrástol a na koho sa podobá. My jednoznačne vidíme podobu s ocinom Michalom, a čo vy?