Festival v Karlových Varoch patrí bezpochyby k najväčším udalostiam roka v Českej republike, píše PLUS JEDEN DEŇ. Prítomné dámy a páni otvárajú brány svojim módnym kreáciám a ukazujú to najlepšie zo svojho šatníka. Či sa to vždy podarí, je však otázne. Niekedy je totiž menej viac a namiesto módneho listu skončia ich kreácie fiaskom.

Na festivale sa každý rok koná Unicredit večierok, ktorý za tie roky tiež patrí k legendárnym udalostiam ako samotný festival. Medzi slávne tváre zamieril na párty aj rad podnikateľov a vážených hostí, ktorí sú zapísaní na guestliste. Väčšina pánov v obleku s kravatou privádza svoje manželky a partnerky. Dámy sú oblečené do večerných šiat alebo kokteilok.

Medzi hviezdy na červenom koberci patrila aj krásna švédska herečka Alicia Vikander, ktorá si prišla na festival po ocenenie. Zdroj: gettyimages

Na červenom koberci sa to celebritami len tak hemžilo. Okrem uznávaného ikonického herca Russella Crowa (59) si prišla prevziať ocenenie krásna švédska herečka Alicia Vikander (34), ktorá dorazila aj s manželom, taktiež hercom Michaelom Fassbenderom (46). Bývalá primabalerína ukázala svoju dokonalú dievčenskú postavu a patrila jednoznačne k ozdobám večera.

