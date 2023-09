Prezidentka Zuzana Čaputová je mamou dvoch dospelých dcér. Emma sa venuje modelingu, za čo si vyslúžila poriadne ponižovanie, ktoré sa pred časom šírilo internetom. V príspevkoch na sociálnej sieti do nej nechutne pustil istý politik, ktorý reagoval na módnu prehliadku, na ktorej bola Emma modelka. „Po včerajšom dni vieme, že máme na Slovensku novú top modelku,“ znela ironická poznámka na jej osobu.

ZUZANA ČAPUTOVÁ S DCÉRAMI A ICH PARTNERMI. EMMU NESPOZNÁTE. FOTO TU!

Mladučkej Emme sa napriek nízkemu veku a kritike podarilo naštartovať celkom slušnú kariéru v modelingu. Prvýkrát sa o nej začalo hovoriť po módnom podujatí, kde predvádzala pre viacerých známych návrhárov, ktorí si ju nevedeli vynachváliť.

Pekný záber zo súkromia. Na snímke prezidentka ZUZANA ČAPUTOVÁ s dcérou a partnerom JURAJOM RIZMANOM. Zdroj: INSTAGRAM/ZUZANA_CAPUTOVA

Staršia Lea sa na verejnosti veľmi neukazuje. Nedávno ukončila štúdium na Vysokej škole manažmentu a City University of Seattle so sídlom v bratislavskej Petržalke. Pani prezidentka je na svoje dcéry právom hrdá. Sú nielen krásne, ale aj šikovné! Obe majú po svojom boku milujúcich partnerov, s ktorými im to veľmi pristane.

Zuzana Čaputová spolu s partnerom Jurajom Rizmanom, ale aj so svojimi dcérami a ich partnermi boli na svadbe, na ktorú si zaspomínal ich priateľ. Pozrite, ako im to pristane. Emma sa poriadne zmenila. Spoznávate ju ešte? SPOMÍNANÚ FOTO SI POZRITE V GALÉRII TU!