Wau, to je ale zmena!

Obľúbená moderátorka Lenka Čviriková Hriadelová pôsobí v televízií JOJ od roku 2002, kedy sa pred kamerami začala objavovať tesne pred 30-tkou. Vtedy pôsobila ešte ako hnedovláska, pričom dnes oslavuje 50-tku a kompletne zmenila aj svoj imidž.

Čviriková-Hriadelová Lenka dnes. Zdroj: TV JOJ

Ako píše Nový Čas, sympatická blondínka starne s gráciou, no už si sama uvedomuje, že už nie je také ľahké udržať sa vo forme, ako keď mala sedemnásť.“Poviem vám, škoda, že mi nikto pred desiatimi rokmi nepovedal: „Bacha, nejedz rovnako ako doteraz. Bacha, už sa musíš aj viac hýbať.“ Do tej štyridsiatky si človek žije takým pohodovým životom. Nerieši, čo a koľko zje. Po štyridsiatke to však začne byť s vaším metabolizmom trochu iné. Našťastie som sa zbadala zavčasu a nepripustila som žiaden veľký zvrat.” Povedala v rozhovore, pričom prezradila, ako bude oslavovať svoje jubileum.

“To ešte neviem, ale určite si posedím v kruhu najbližších, nielen rodiny, ale aj kolegov. Tí sú pre mňa mojou druhou rodinou. Nie som na materiálne veci, dokonca donedávna som neholdovala ani kvetom. Raz mi priniesol mladší syn kyticu ku Dňu matiek a zostala som tak príjemne zaskočená, až mi slzičky vyšli. Odvtedy už na našom stole nemôžu chýbať živé kvety. Pre mňa je najkrajším darčekom to, keď ma majú ľudia radi.” Prezradila moderátorka o oslave svojej 50-tky, pričom je na moderátorke vidieť, ako sa od začiatku svojej moderátorskej kariéry zmenila nielen výzorovo, ale aj prístupom k životu.