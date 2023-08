Dcéra operného speváka Martina Malachovského, Kristína, najnovšie prehovorila o zdravotnom stave svojho otca, pričom ako sama v rozhovore pre Topky.sk priznala, táto zákerná choroba sa bude iba zhoršovať.

„Zdravotné problémy má, lebo on má koniec-koncov sklerózu multiplex, a to je neliečiteľná choroba. Čiže to on bude mať vlastne do konca života. Je to autoimunitné ochorenie, čiže v podstate je neliečiteľné a bude sa len, bohužiaľ, zhoršovať,” povedala Kika o chorobe svojho otca, ktorému ešte v roku 2018 diagnostikovali sklerózu multiplex.

V trojici. Dcéra Kristína je vášnivou cestovateľkou, tak ju občas berú so sebou. Zdroj: ARCHÍV I.M.

Rodina to pred verejnosťou tajila dva roky, no nakoniec vyšla s pravdou von. Dcéra ho nadovšetko obdivuje, ako túto situáciu zvláda. „A ja to vnímam tak, že vidím na ňom samozrejme niekedy, že je unavenejší, má proste nejaké obmedzenia, povedala by som, že pohybové, lebo jemu to proste vplýva na pohybový aparát, ale zase treba povedať, že to zvláda úžasne. On je veľký bojovník, naozaj sa vie proste akože zaprieť. Má veľmi dobre nastavenú hlavu, že je optimistický a vie si stále proste užiť,“zhodnotila Kristína postupujúcu chorobu, pričom pochválila aj svoju mamu za to, ako sa o otca príkladne stará.