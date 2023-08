Moderátorka Miriam Kalisová aktuálne prežíva šťastné obdobie po boku svojej dcérky Mii a partnera, ktorého identita naďalej ostáva pod rúškom tajomstva a o ktorom sa verejnosť dozvedela zo záberov, ktoré odfotil Nový Čas. „Áno, mám skvelého muža už takmer dva roky,“ povedala o jej novej láske moderátorka Reflexu, no ako sama tvrdí, ukazovať ľuďom ho príliš nechce.

Sympatická blondínka si aktuálne užíva leto plnými dúškami, kedy so svojou dcérou odletela na dovolenku do Nórska, kde podľa najnovších fotografií nešla iba oddychovať, ale aj ako hosť na svadbu.„Svadbujeme v Nórsku a vonku máme dokonalých 25 stupňov. To je normálne sen. Trochu som sa bála, že budem na šatách musieť nosiť páperku, ale teda je nám dopriate. Pozdravujeme z krásnej zeme a konečne som prevetrala šaty, ktoré mi v skrini stoja od korony, tak som vám ich musela ukázať predsa.”Pochválila sa Miriam šatami, ktoré mala oblečené na svadbe a v ktorých zaručene zatienila aj samotnú nevestu. Veď posúďte sami!

