Shania a Davina sú milionárske dcéry Carmen a Roberta Geissovcov, ktorí sa dostali do povedomia fanúšikov najmä vďaka kontroverznej reality šou Ťažký život milionárov. V nej sa mladé Geissenky prezentujú luxusom a peniazmi, ktoré neváhajú investovať ako do drahého oblečenia, tak aj do životného štýlu a krásy.

NAJMLADŠIA GEISSENKA ZMENENÁ NA NEPOZNANIE: FOTO TU!

Obe dcéry rástli počas rokov pred očami divákov, ktorí si mohli všimnúť, že z nich postupom času vyrástli mladé ženy, ktoré chcú na sociálnych sieťach vyzerať čo najlepšie. A práve mladšia z nich, Shania, pravidelne zásobuje svojich fanúšikov na fotografiami v plavkách alebo svojej tváre, na ktorých sa už pomaly na seba ani nepodobá.

Spoločná fotografia Geissovcov sa stala terčom kritiky. Fanúšikovia si myslia, že dievčatá vyzerajú umelo a Shania sa podľa nich dokonca mala nechať vylepšiť. Zdroj: instagram @carmengeiss

Najnovšie Shania zavesila na svoj Instagram fotografie tváre, na ktorých sa síce vylepšila fotografickým filtrom, no šikovnému oku diváka nemohlo aj tak uniknúť, že všetka prirodzená krása zmizla. Mladá milionárka začína pomaly podliehať trendu umelej krásy, čo sa odráža najmä na jej prirodzených črtách tváre. Veď posúďte sami!