To je ale postavička!

Obľúbená herečka Viki Ráková, ktorá sa preslávila najmä postavou Ildikó zo seriálu Susedia. Viki je hrdou mamou dvoch synov, pričom po ich narodení sa vydala za otca svojich detí, hudobníka Róberta Lakatosa.

Sympatická brunetka má aj po pôrode dvoch synov ukážkovú postavu, ktorú sa nehanbí ukazovať v plavkách, kedy tomu nebolo inak ani toto leto. „Táto jachta je najviac,“ napísala herečka ku fotke, na ktorej má oblečené čierne plavky, v ktorých vynikla jej vyšportovaná postava po pôrode, ktorú jej môžu závidieť aj mladšie.

Viki sa stiahla z pozornosti médií a venuje sa predovšetkým svojim synčekom - Bendegúzovi a Benjamínovi. Zdroj: Instagram/rak.viki.rakova

Tentoraz však herečka odhalila nielen postavu v postavu v plavkách, ale aj svoje bruško po pôrode, ktoré sa rozhodla dostať do formy. Avšak aj Viki je iba obyčajná žena, ktorej sa nechce cvičiť každý deň, no ako sama uviedla, niekedy človek musí zaťať zuby. „Tak som sa hecla, lebo bez práce nie sú koláče.“ Napísala herečka ku fotografií, na ktorej ukázala svoje odhalené bruško a následne dodala „Budú tehličky do Vianoc?“ Okomentovala mama dvoch detí svoje tohtoročné fitness ciele.