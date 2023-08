Rodina herca Jana Dobríka prežíva najťažšie obdobie v živote. Zverejnil totiž zábery syna (7) z detskej onkológie, na ktoré pohľad láme srdce. Timotej je po 40-tich dňoch strávených v nemocnici na pár dní doma a potom jeho liečba pokračuje ďalej.

SYN HERCA JANA DOBRÍKA NA ONKOLÓGII: ZÁBERY, KTORÉ TRHAJÚ SRDCE TU!

„Na detskej onkológii v BB sú pacientami skutoční hrdinovia. Ten náš hrdina je dnes po 40tich dňoch vo svojej detskej izbe. Na pár dní... a potom pokračujeme," napísal herec na svojom Instagrame a pridal aj pár záberov syna.

Dobrík Ján Zdroj: TV JOJ