Kto by nepoznal prvého slovenského milionára, ktorý hľadal lásku v slovenskej verzií úspešného televízneho programu Nevesta pre milionára. Hlavnou hviezdou tejto reality šou bol práve Honzík Novotný, ktorého nezabudnuteľná hláška „Přijmeš moji růži?“ je známa dodnes.

Honzík sa po niekoľkých rokoch opäť objavil na verejnosti, a to konkrétne na priamom prenose tanečnej šou Let's Dance, kde mu robila spoločnosť záhadná blondínka, o ktorej neskôr povedal, že je to jeho nová priateľka. ,,Čo mám nové? Deti, rodinu, cestovanie. Veľa času trávim v Španielsku aj s deckami. Už takých osem rokov. Som tak akoby taký taxikár, keďže vozím deti do školy a zo školy, na tenis, na karate... Podnikateľské činnosti tam žiadne nemám, ale plánuje sa niečo. Podnikateľské činnosti ostali v Nemecku," povedal pre Plus JEDEN DEŇ milionársky ženích. Honzík skúšal šťastie v láske aj pri šéfke módnej televízie Gabike Drobovej, s ktorou mu to však nevyšlo, pričom z nich ostali dobrí priatelia.

Blond úderka. Drobová sa pochválila svojimi krstnými dcérami. Ich otcom je Honzík Novotný. Zdroj: archív G.R.

Honza v týchto dňoch oslavuje narodeniny, čo využila aj Gabika, a na svojom Instagrame zverejnila spoločnú fotografiu, ku ktorej napísala jasný odkaz. ,,Všetko najlepšie k narodeninám,”pričom dodala, že spomínaná fotka má tak 17 rokov, na ktorej obaja vyzerali úplne inak! Veď posúďte sami.