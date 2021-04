Tesne po tom, ako sa z Veroniky stala mamička, sa na ňu zniesla poriadna spŕška otázok ohľadom toho, kedy nám konečne ukáže malinkú Sárku. Od začiatku ju totiž urputne schovávala, fotky s ňou pridávala výhradne iba tak, aby sme ju videli zozadu, alebo z diaľky.

Pochopiteľne, chcela ju tak spolu s manželom Sajfom ochrániť pred budúcim zistením, že jej rodičia si z nej urobili na sociálnych sieťach doslova atrakciu, a tak by sa za to mohla cítiť poriadne zle. Cifrovci rozhodne nepatria medzi páry, ktoré pridávajú na internet všetky detaily zo svojho súkromia, a tak je pochopiteľné, že to nebudú robiť ani so svojou malinkou dcérkou. Kvitujeme!

Avšak teraz im malinká Sárka tak trochu „ušla“, a to konkrétne na videu, ktoré zverejnil samotný moderátor. A zrejme si vôbec nevšimol a neuvedomil, že sa Sárka v jednej sekunde otočila a my sme jej konečne videli do tváričky!