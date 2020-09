Zdroj: Instagram J. A.

Jasmina Alagič Vrbovská a Patrik „Rytmus“ Vrbovský patria medzi celebrity, ktoré nemajú problém zdieľať svoje súkromie s verejnosťou. Majú radi pozornosť a patrične si ju aj užívajú. Predsa len, patria medzi celebrity. Jasmina je modelka a moderátorka a Patrik je raper, takže sú obaja neustále obklopení ľuďmi.

Po tom, ako sa im narodil synček Sanel vo svojich aktivitách nepoľavili, práve naopak, zdá sa, že sú na sociálnych sieťach ešte viac aktívni. Aj keď nám stále nechcú ukázať malého Sanela, párkrát im nejaká tá fotka ušla a odhalili nám jeho tváričku.

Rytmus s Jasmínou si svoje hniezdečko lásky postavili v Malinove, neďaleko Bratislavy. Zdroj: INSTAGRAM

Predčasom sa však Jasmina vyjadrila, že ak by do ich životov prišlo ďalšie dieťatko, privítali by ho s otvorenou náručou. Ona sama totiž po veľkej rodine veľmi túži.

Teraz navyše pridala fotografiu s malinkým Sanelom, z ktorej doslova sála kopec lásky, čo sa dá povedať aj o komentároch, ktoré sa pod touto fotografiou objavili. „To je pohľad plný čistej lásky, nádhera!“ napísala fanúšička pod túto fotku.