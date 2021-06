Lekárska prevencia a pravidelné kontroly, sú veľmi dôležité! Vie o tom aj plavovlasá moderátorka Adela Vinczeová, ktorá musela podstúpiť operáciu krčka maternice, čo skutočne nikto z nás nevedel!

Manželia Vinczeovci len teraz oslávili svoje štvrté výročie svadby, a to rovno na sociálnych sieťach. Sú známi tým, že na nich zdieľajú svoje súkromie, a tak to nebolo až také prekvapenie. Avšak čo už prekvapenie bolo, tak to práve Adeline spomínanie si na hospitalizáciu v nemocnici!

„To už hovorím o ďalšej fotke. Je zo dňa, keď som bola na konizácii krčka maternice. Keby som nechodila na pravidelné prehliadky, možno by som nemala to šťastie včasného zásahu.Rakovina krčka maternice je jednou z tých, ktorej sa dá pravidelnými prehliadkami veľmi ľahko predísť,“ priznala Adela a dodala, že Viktor jej bol veľkou oporou „Ten ma už zažil v kadejakom oblečení...Napríklad v obnosenom župane, ktorý mal na miesto opasku ožužlaný motúzik. K tomu ale že veľmi vyčaptané papučky s nápisom Dudince po ktovie kom. Lebo to mi našli milé panie v nemocničnej šatni. Pacientka si zbalila ale aspoň svoje pyžamko, lebo to by som už nerada mala po niekom, aj keď som fanúšik zdieľanej módy.“