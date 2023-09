Herečka Katie Holmes síce v poslednej dobe veľa vody vo filmoch nenamútila, pozornosť však strháva všade, kam príde. So svojou dcérou Suri žije v New York a podľa najnovších fotografií vidno, že poriadne pochudla.

Rozchod Katie Holmes a Toma Cruisea v roku 2012 a následné rozvody boli významnými udalosťami v showbiznise. Od tej doby akoby sa po slávnej herečke zľahla zem a veľa filmových počinov na rozdiel od jej ex manžela veru nenakrútila.

Katie Holmes sa stala aj známou osobnosťou v súvislosti s jej osobným životom. V roku 2006 sa vydala za slávneho herca Toma Cruisea a stala sa matkou ich dcéry Suri Cruise. Ich mediálne oznámenie bolo veľkým prekvapením a ich vzťah bol mediálne ostro sledovaný. Po úspechu "Dawson's Creek" sa Katie rozhodla prebojovať do sveta veľkého plátna. Jej prelomovou filmovou rolou bola postava Annabelle Sullivan v komédii "První dcera" (2003), kde hrala po boku slávneho herca Michaela Keatona. Tento úspech ju pozdvihol do popredia Hollywoodu. Od tej doby jej však chýba ďalšia filmová úloha, ktorá by sa stala prelomovou. Zlé jazyky dokonca tvrdia, že sa radšej venuje divadelnému herectvu a svoju dcérku, ktorú jej slávny otec nevidel viac ako 10 rokov učí normálnemu životu.

Jej kariéra na veľkom plátne, divadle a vo svete módy ju urobila jednou z najvýraznejších osobností v showbiznise. Na najnovších fotografiách však vidno, že výrazne pochudla a stráca sa pred očami.