Musíte uznať, že známa a obľúbená komička Evelyn vyzerá perfektne! Doslova tvrdo na sebe maká, čo je aj dosť vidieť, od minulého roka totiž poriadne schudla. Navyše je vidieť i to, že je sama so sebou nanajvýš spokojná, keďže…

Všetci to poznáme. Niečo sa nám podarí, a hneď sa tým potrebujeme pochváliť. Inak to nemá ani Evelyn, no my sme jej za to vďační! Na svojom osobnom Instagrame totiž postuje svoje fotografie, ktoré dokazujú, že prechádza skutočne poriadnou životnou zmenou.

Je na seba patrične pyšná, a aj má byť na čo. Ešte minulý rok napísala pod jeden zo svojich príspevkov na sociálnej sieti, že mala chuť na zmenu. Už na tej fotografii bolo vidieť, že na sebe poriadne zamakala a schudla.

Zo začiatku túto svoju premenu ale s verejnosťou moc nezdieľala, pretože zrejme sama netušila, čo z toho nakoniec vzíde. Našťastie sa jej podarilo to, čo chcela, a teraz sa pýši svojím úspechom.

V tomto „mode“ však Evelyn zotrváva aj naďalej a stále rapídne chudne! Obávame sa preto, či to už nie je až nezdravé…