Krásna tmavovláska, moderátorka a modelka Soňa Skoncová je čerstvou maminou. Hovorí sa, že toto obdobie je najkrajšie obdobie života ženy, čo je síce pravda, ale každá žena toto obdobie prežíva inak, v rôznej intenzite a radosti.

Na Instagrame sa v poslednej dobe rozmohli mamičky, ktoré sa delia so svojimi skúsenosťami z materstva, a nie vždy sú to iba dúhy a jednorožce. Práve naopak, priznávajú aj skutočné trápenia, ktoré sú celkom bežné a je úplne normálne ich prežívať v slzách a strachu o svoje dieťatko.

Soňa Skoncová je jednou z tých maminiek, ktoré pred nami nič netaja.

„Robko plače každý večer v tú istú hodinu, približne o 19:00. Prvé dni som si myslela, že sú to koliky (každý za tým vidí koliky). Dokonca mal nasadenú liečbu, ktorá nič nezmenila. Moja intuícia mi však našepkávala, že to s bolesťami bruška nesúvisí. Synčeka som naďalej pozorovala a pátrala som po tom, čo môže byť za večernou nespokojnosťou. Dozvedela som sa o Witching Hour po slovensky čarovná hodinka. Môže za tým byť vývin nervovej sústavy, preúnava, veľa vnemov počas dňa a jednoducho potrebuje cítiť rodiča,“ priznala pod postom na svojom účte na Instagrame čerstvá maminka.

Nie je to jednoduché, ale my veríme, že to Soňa zvládne na jednotku s hviezdičkou! Držíme jej v tom palce!