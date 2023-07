To, že Boris Kollár očakáva ďalšie dieťa sa prevalilo pred pár mesiacmi. Laura tehotenstvo skrývala dosť dlho. Pre blondínku to je jej druhý syn, pričom pre podnikateľa a politika je to už 13. dieťa.

LAURA PORODILA SYNA BORISOVI KOLLÁROVI: FOTO TU!

Ich synčekovi sa v brušku páčilo a na svet sa mu veľmi nechcelo. Mamička už netrpezlivo čakala na deň D. "Vyzerá to tak, že sa mu nejako nechce von,“ pričom mu poslala aj jasný odkaz. "Poď už von, princ môj.“ "Nejaký tip na krásne meno pre chlapca? Ten náš už mal mať 3 mená a nakoniec sa to vždy zmenilo... tak myslím, že je na čase vybrať to správne,“ povedala o svojom probléme tesne pred pôrodom.

Laura Vizváryová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CpcRC8pqgus/

Podľa informácií denníka PLUS JEDEN DEŇ,Laura porodila vo štvrtok - 6. júla v poradí trinásteho potomka šéfa parlamentu Borisa Kollára. Ich synček dostal skutočne netradičné meno Abner. "Keď láska tvorí lásku," napísala šťastná mamička k záberu ich synčeka. FOTO ICH SYNA SI POZRITE TU!