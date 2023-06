Slovenská speváčka Sisa Lelkes Sklovská a Juraj Lelkes sú manželmi už od roku 2011, pričom táto extravagantná dvojica vyzerá, že nikdy nestarne. Obaja žijú mládežníckym životným štýlom, čo dokazujú aj v rámci nového projektu na TV Markíza, kde môžu diváci nazrieť do ich súkromného života. V rámci týchto rozhovorov sa naskytla aj jedna zaujímavá otázka, a to, či niekedy oľutovali, že nemali deti.

V novej šou Lelkešovci bude o zábavu postarané! Zdroj: TV Markíza

„Svojím spôsobom áno,“ začal Juraj otvorene, pričom pokračoval: „Ale my sme si uvedomili jedno. Keď sme sa brali, boli sme už v takom veku, hlavne ja, že proste...“ dodal a odmlčal sa. Na to ihneď zareagovala Sisa, ktorá si predstavila, aké by to bolo, kedy sa rozhodli mať spolu dieťa.

„Veľmi by som ale bola zvedavá, že aký by bol - syn alebo dcéra. Viem, že určite pekný, lebo my sme teda dvaja pekní ľudia. Určite inteligentný, lebo sme obaja vysoko inteligentní, prepáčte, ja sa nechcem chváliť, ale sme... Tiež by som chcela vedieť, čo by to naše dieťa chcelo profesionálne v živote robiť,“ zamyslela sa speváčka.

Manželia Lelkesovci dnes patria k najznámejším a najstálejším párom šoubiznisu. Juraj si však musel počkať až 5 rokov, kým mu Sisa podľahla. Zdroj: Instagram/sisasklovskaofficial

Nakoniec kontroverzná tmavovláska dodala, že ak by ich potomok chodil o šiestej ráno domov z diskoték, manželom by to rozhodne neprekážalo. „No, veď chodili by sme s ním,“ zavtipkovala na záver Sisa.