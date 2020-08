To je ale zlatíčko! Po prvýkrát obľúbený herec Mňahončák ukázal tváričku svojho drobčeka. V našej galérii nájdete fotografiu.

Martin s dcérkou Dorotkou. Zdroj: Instagram M.M.

Herec Martin Mňahončák sa stal začiatkom minulého roka hrdým oteckom dcérky Dorotky, ku ktorej má už onedlho pribudnúť ďalší drobček. Obľúbená tvár, ktorú poznáme najmä z markizáckych Sestričiek, si však súkromie prísne stráži, tváričku už jeden a pol ročného dievčatka preto na sociálnych sieťach ešte nikdy neukázal. No, teda až doteraz! Len nedávno ju ukázal v plnej kráse. No pozrite na to zlatíčko... Musíme uznať, že podoba sa nedá zaprieť. Veď pozrite sa, v našej galérii nájdete zábery.