Tretia séria reality šou Love Island naberá na obrátkach, pričom účastníci majú za sebou už aj prvé sexuálne hrátky, ktoré si medzi sebou užili Ráchel a Claude, medzi ktorými to iskrí jedna radosť!

Temperamentná Ráchel Karnižová v reality šou prekvapuje od prvej epizódy, pričom mnohých jej účinkovanie vo vile lásky poriadne prekvapilo. Ráchel bola pred časom spájaná s kauzou o domácom násilí, ktorého sa mal dopustiť práve jej bývalý partner Tomy Kotty. Ten po incidente odišiel na protialkoholické liečenie, z ktorého je už doma, no ako sa zdá, na účinkovanie svojej ex v šou a jej expresný sex s Claudom sa mal potrebu takisto vyjadriť.

Slovenský raper na svojom Instagrame zverejnil foto, na ktorej sa vyjadril ku kauze jeho ex a jej nového objavu, pričom to, čo jej odkázal, sa samotnej Ráchel určite nebude páčiť. Takisto vo videu, ktoré pridal neskôr naznačil, že sa k samotnej Ráchel vyjadrí až vtedy, keď budú uzavreté všetky právne náležitosti. „Ja sa ku celej kauze s domácim násilím vyjadrím vtedy, keď to už bude možné, počkajte si na to a vám sľubujem, že celý Love Island je iba špička ľadovca.“ Zhrnul hudobník vo videu, pričom takisto usúdil, že účinkovanie v tejto reality šou je každého osobná voľba a jeho sa to už netýka.