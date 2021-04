Modelka Adriana Sklenaříková žije spolu s manželom Aramom Ohanianom striedavo v Maroku a v Monaku. Ešte dva roky dozadu stavali práve v Marrakéši neskutočne luxusný hotel, ktorý rozhodne nejednému návštevníkovi vyrazí dych. Ten luxus, ktorým oplýva, je neuveriteľný.

Ich dcérka Ninka, ktorú si Adriana veľmi priala, no dlho ju nemohla mať, bude mať určite krásny domov a kopec prepychových miestností na hranie. Navyše, Adriana len nedávno prezradila, že by chcela ešte ďalšie tri deti, no tie by si už s veľkou pravdepodobnosťou aj s manželom adoptovali.

„Čo sa týka môjho vlastného rozhodnutia, chcela by som si adoptovať tri deti hneď teraz. Mohla by som podniknúť kroky k adopcii, naozaj chcem,“ povedala Adriana pre Télé-Loisirs. „Je pravda, že sme mali dieťa veľmi neskoro. Môj manžel má 64 rokov. Je to jeho jediný strach, že keď tu už raz nebudeme... Tak si vravím, deti budú spolu, to je upokojujúce. Boli sme zamilovaní, ale keď sa obzriem dozadu, hovorím si, že by bolo nemožné pre mňa nemať deti,“ doplnila modelka, ktorá je za dcérku Ninu nesmierne vďačná.

Spolu s dcérkou teda bohatí manželia nepodnikajú len také tie bežné detské výlety, ale brávajú ju aj do spomínaného honosného paláca, kde za jednu noc môžete zaplatiť aj tisíc eur!