Priznajme si to. Ktorá z nás už nad tým neuvažovala? Plastiku pŕs má predsa na celom svete kopec žien. Áno, ale nie je to vždy také super a výhodné…

Zdroj: Profimedia

Svoje o tom vie aj známa modelka, ktorá sa nebála ukázať svetu, ako vyzerajú jej prsníky po plastickej operácii. Dovolíme si na základe toho tvrdiť, že modelka sama seba pasovala do role odstrašujúceho príkladu, pretože, aj keď vaše prsníky budú nejaký ten čas po plastike vyzerať excelentne, nezostane to tak navždy.

Krásna a exotická modelka Chrissy Teigen (manželka známeho speváka Johna Legenda) totiž na sociálnych sieťach priznáva, že sa zbavila svojich prsných implantátov. Momentálne má takmer tridsaťpäť rokov a dve deti, a podľa jej slov už umelé silikóny nie sú také žiaduce, ako boli pred rokmi. Navyše v tom, aby ich mala, nevidí žiaden zmysel. S tým sa, samozrejme, nedá nesúhlasiť.

„Prsia som si dala upraviť, keď som mala 20 rokov, a bolo to najmä kvôli plavkám. Keď som pózovala v ľahu, chcela som, aby boli plné," vyjadrila sa prednedávnom pre magazín Glamour manželka speváka Johna Legenda.

Zdroj: Profimedia

V krátkom videu, s ktorým sa podelila so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti, zdokumentovala, ako to s jej silikónmi a prsiami nakoniec dopadlo.

„Myslím, že implantáty by sa mali meniť každých desať rokov, ale keď máte deti rozmýšľate nad rizikami operácie... Pomyslela som si, že takto, pri operácii pŕs, rozhodne zomrieť nechcem," priznala Chrissy a my jej to kvitujeme.