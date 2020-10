Zdroj: Instagram

V júni tohto roka oslávila svoje štyridsiate narodeniny, a je matkou dvoch detí – dcéry Vanessy a syna Daniela. Pred pár rokmi si jej fanúšikovia začali všímať, že sú jej prsia aj napriek tomu, že je mamou, príliš dokonalé a pevné. Začali ju preto podozrievať, že je za tým plastika, no ona sa vtedy bránila a tvrdila, že sú „výtvorom prírody“.

Avšak neskôr vyšla s pravdou von a pre český web extra.cz vyjadrila, že by malo byť všetko s mierou a tak, aby to vyzeralo prirodzene. A aj keď vyslovene nepotvrdila, že bola na plastike pŕs, je to celkom očividné. Navyše, keď si porovnáme jej staršie fotografie s terajšími, zistíme, že zrejme nielen prsia boli to jediné, čo si dala Andrea „spraviť“. Čo si myslíte vy?