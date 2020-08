Manželia Švajdovci otvorene prehovorili, ako sa majú veci... Čakali by ste to? V našej galérii nájdete i zaujímavé snímky.

Paťo, ja sa od smiechu zadusím! Švajdovci so synom sa výdatne rehotali. Zdroj: Emil Vaško

Zlatica Puškárová a Patrik Švajda sú už dlhé roky obľúbení medzi divákmi na televíznych obrazovkách. O to viac mnohých fanúšikov zaujíma ich súkromie. Nie je tajomstvom, že okrem Adama a Lea má Patrik Švajda ešte ďalších dvoch synov. Pri toľkých chlapcov, portál Topky.sk zaujímalo, či sa chystajú rozrásť ešte o ďalšieho člena, dievčatko. No, a tu je jasná odpoveď. „Samozrejme, že človek si tak povie, že keď má štyroch synov, tak by to bolo možno pekné, ale tak my sme už skončili,“ odpovedala sympatická blondínka. Neváhajte a otvorte si našu galériu, kde nájdete zaujímavé zábery.