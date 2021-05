Zdroj: Instagram V. V.

Všetci už veľmi dobre vieme, že Viktor Vincze využíva sociálne siete na osvetu. Jeho profil na sociálnej sieti Instagram je pravidelne zaplavený príspevkami o separovaní odpadu či o iných ekologických témach, ktoré sužujú celé ľudstvo. Chce tak prispieť k zmene, ktorá nie je jednoduchá, a tak začína najprv od seba.

Krásne gesto Adely a Viktora Vinczeovcov! Zdroj: Instagram.com/ViktorVincze

Nie je to však to jediné, čomu sa venuje, a čo zverejňuje. Teraz totiž pridal fotku, na ktorej ležia spolu so svojou manželkou Adelou na lôžku, a pridal k nej krásny popis, po ktorom je všetko jasné:

„Máme už dosť tých vakcín, dali sme si ich preto dnes naspäť vytiahnuť! 🤓 Urobte to aj vy, najmilší personál z bratislavských Kramárov vraví, že krvi je stále málo. Najmä teraz, keď sa po korone zase rozbehli operácie. Recyklácia krvi je magická vec, lebo umelo už vieme vyrobiť hocičo, ale na tekutinu života majú stále exkluzivitu iba naše telá. Dnes niekomu možno zachránite život vy, zajtra niekto iný možno zachráni ten váš. Aj o tom je žitie v našom spoločenskom kolektíve.

Pochváľte sa - pôjdete darovať? Chodíte pravidelne? Koľko krát? Mám tu nejaké plakety? ❤️

.#darujkrv #blooddonation“