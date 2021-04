Tak tomuto neuveríte! Zuzanita, ktorá sa takpovediac preslávila najmä vďaka populárnej televíznej šou Take me out, ukázala fotky bez plastík! Ak by sme nevedeli, že je to ona, tak ju určite ani nespoznáme!

Zdroj: Instagram

Plastiky sú niekedy fajn, inokedy na škodu. Hovorí sa, že s plastikami je to ako s tetovaniami a kerkami. Dáte si urobiť jednu, a skončíte s niekoľkými. Vraj je to istý druh závislosti a je ťažké s ním prestať. Obzvlášť, keď má človek pocit, že nie je dostatočne krásny a myslí si, že mu ku šťastiu chýba už len ten lepší vzhľad.

Nevieme, ako to bolo v prípade plavovlasej krásky Zuzanity, no hneď, ako sa objavila v populárnej zoznamovacej šou Take me out, bolo jasné, že tu niečo nehrá. Samozrejme, že „nehral“ práve jej vzhľad, nakoľko bolo absolútne očividné, že má spravenú plastiku pŕs, a aj nejaké tie úpravy na tvári.

Zuzanita sa však zrejme práve vďaka tomu dostala do tejto šou a bola nakoniec aj jej akýmsi „ťahúňom“. A teraz navyše prišla s fotografiami spred jedenástich rokov, kde by sme ju ani náhodou nespoznali! A čo vy?