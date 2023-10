Synovia Petra Cmoríka sa narodili predčasne, no vyrástli z nich krásni chlapci!

Peter a jeho manželka, hudobníčka Daniela, sa venujú muzike, ktorá ich spája. V roku 2018 sa stali rodičmi dvoch krásnych chlapčekov. Spolu tak vychovávajú dvoch synov, dvojičky Števka a Peťka, ktorí sú pre nich všetkým.

„Máme sa fakt dobre, máme krásne obdobie, máme 4,5-ročných chlapcov, ktorí sú najzlatší na svete a toto je také obdobie, keď rozdávajú lásku a sú to ‚dobráčikovia‘. Baví ich muzika, brnkajú do nástrojov, hrajú na klavíri a teraz majú obdobie, keď píšu pesničky. Zdedili hudobný talent. Oni si aj v aute vypýtajú pesničky. Tato pustí hudbu. Tatove pesničky alebo maminku, ako hrá na husliach. A my ich aj ‚očkujeme‘, počúvajú Aerosmith, Bon Joviho a bavia ich veci s gitarou,“ priznal hudobník pred časom v Teleráne.

Manželia oddychujú v detskom guličkovom bazéne. Zdroj: https://www.instagram.com/p/BxHhgqEgqIe/