Petra a Michal tvoria pár už niekoľko rokov. Začiatkom tohto roka sa začali skloňovať slová ako kríza a rozchod, k čomu sa Petra vyjadrovať nechcela. Nakoniec sa rozhodla predsa len niečo prezradiť.

PETRA ZVEREJNILA FOTKU, KTOROU VŠETKO POVEDALA. NÁJDETE JU TU!

„Povedala by som to tak, že veľa ľudí rieši veľmi veľa zbytočných vecí, ktoré by vôbec nemuseli riešiť. Povedala som síce, že som už staršia, ale to neznamená, že teraz chcem rodiť a už chcem mať deti. Stále som mladá lyžiarka a chcem byť na kopci a lyžovať. V tomto ohľade vzniklo jemné nedorozumenie, ktoré som týmto uviedla na pravú mieru,“ povedala Vlhová pre Šport24.sk, keď sa objavili informácie o jej údajnom rozchode s Michalom.

Petra Vlhová Zdroj: Instagram