Influencerka a podnikateľka Zuzana Strausz Plačková sa netají tým, že počas tehotenstva výrazne pribrala, pričom pred pôrodom malého Diona vážila neuveriteľných107 kilogramov.

Plačková ešte pred letom zverejnila na svojom Instagrame video, v ktorom sa schudnutá prechádza po bazéne. „Viem, ešte to nie je dokonalé, ale zo 107 tehotenských kíl to ide krásne dole. Do leta to bude pecka,“ napísala vtedy Zuzana k svojmu doterajšiemu úspechu v chudnutí, pričom dnes je už ľahšia o takmer 30 kilogramov.

Mnohé jej fanúšičky pochopiteľne zaujíma, ako takúto postavu docieliť. Objavilo sa tam naozaj veľa kritických komentárov. Viacerí si myslia, že si Zuzana jednoducho upravila fotky tak, aby na nich vyzerala extrémne štíhlo. Iní v tom však vidia ďalší estetický zákrok.

Spoľahlivá výpomoc. Manžel René si už zvykol, že Zuzanina mama je s nimi často a venuje sa vnukovi. Zdroj: ARCHÍV Z.P.

"Reálne, v prvom rade liposukcia a lieky, čo sú u nás na predpis. Rozhodne nie strava, šport, ani nič, čo propaguje," znie jeden z komentárov pod fotkami, na ktorých Zuzana vyzerá až príliš chudo.