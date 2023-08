Milenka Mirgovej ex zverejnila FOTO! To je ZÁSNUBNÝ PRSTEŇ?

Dominika Mirgová začiatkom tohto roka prežívala veľmi náročné chvíle. V tom čase sa totiž prevalila nevera jej manžela. „Áno, zachytila som tieto fotky a články, bohužiaľ, dnes ráno z médií počas toho, ako som malého viezla do školy a mrzí ma, že som sa to nedozvedela od človeka, s ktorým som strávila 10 rokov. Cítim sa hrozne. Som smutná a sklamaná,“ znela prvá reakcia Dominiky na neveru jej manžela.

Dominika bola v šoku a neskrývala sklamanie. „Jediné, čo vám môžem povedať, je to, že nech to dopadne akokoľvek, chceme len, nech je náš syn šťastný. Nič nie je viac a my ho budeme chrániť najviac, ako sa dá. Spolu alebo od seba, stále sme jeho rodičia a on si nezaslúži žiadnu negatívnu myšlienku v jeho živote,” povedala speváčka pre web odzadu.sk na nový vzťah svojho manžela, čím mnohých prekvapila. Ukázala tým svoju silu a rozvahu!

Dominika s rodinou. To je už minulosť. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CShiZlhj_IG/

Milenke Kláre po tejto kauze stúpol počet sledovateľov na Instagrame. V príbehu sa vtedy vyjadrila, že k tejto téme sa vyjadrovať nebude. Vydržalo jej to dosť dlho, no pred nedávnom spravila výnimku a zverejnila video z rodinnej oslavy, na ktorej sa objavila v spoločnosti manžela Dominiky Mirgovej.

Klára teraz šokovala fanúšikov záberom ruky, aby sa pochválila novou manikúrou. Na fotke si však ako prvé všimnete krásny ligotavý prsteň, ktorý nápadne pripomína zásnubný. "Šok Klára nie je zasnúbená. Klára si sama kúpila prsteň, lebo sa jej páčil," napísala k fotke, aby sa vyhla zbytočným otázkam.