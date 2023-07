Hudobník Ernest Šarközi v relácii Off Record prehovoril o náročnom období beznádeje a ťažkých depresí počas obdobia pandémie. "Počas obdobia covidu, keď nás zavreli, tak som si myslel, že to bude trvať tak týždeň, maximálne dva. Ak odhliadnem od toho, že sme sa báli o zdravie, tak som si povedal, že si oddýchnem a budem si len tak cvičiť, ale keď to pokračovalo ďalej, tak som upadal do veľkých depresií a už som rozmýšľal, že čo budem robiť,"

Zmenená manželka. Pred Ernestovou oslavou sa Silvia Šarköziová, vľavo, dala ostrihať. Vpravo dcéra Vanessa. Zdroj: INSTAGRAM/silvia sarkozi

"Už som neveril, že budeme ešte niekedy hrať. A to som si vravel že budem písať, ale nenapísal som ani notu, lebo som si povedal, že pre koho a načo. Prestal som cvičiť, bolo to hrozné obdobie. To, čo ma motivuje je úspech,"

"V období, keď som už nemal žiadnu nádej, bol človek v depresiách, že už asi nikdy nebudem hrať na pódiu a v tom mi zazvonil telefón, že Janko Ďurovčík by chcel s nami spolupracovať na hudobno-tanečnej férii „Cigáni idú do neba.“ Ja som tomu ani neveril, ale povedal som, že samozrejme," zaspomínal si Ernest, ktorému telefonát od Jána Ďurovčíka v ťažkom období veľmi pomohol.