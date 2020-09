Zuzana Plačková chce dieťa... Zdroj: x



Kráľovná slovenského Instagramu kontroverzná Zuzana Plačková zverejnila foto z pláže a spolu s ňou sa so zvyškom ľudstva podelila o túto správu! ,,Moje posledné leto, kedy musím vyzerať tip-top. To ďalšie by už mohlo byť aj s bruškom!” napísala samotná Plačková. Čochvíľa na tieto nečakané slová začali reagovať aj jej priaznivci. ,,Neboj sa, budeš tip-top aj po jednom dieťati. Uvidíš, že každý kilogram na tvojom tele stál za to, až uvidíš svoj zázračik,” znie jeden z komentárov. Otvorte si našu galériu, kde nájdete zaujímavé snímky.