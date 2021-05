Zdroj: instagram / @queen.plackova

Bývalá playmate, hviezda slovenských reality show, vďaka ktorým sa nakoniec aj preslávila, no momentálne úspešná influencerka, sa opäť predviedla v plnej paráde. Momentálne sa totiž nachádza na Maldivách a to, čo zverejňuje, jej fanúšikov a fanúšičky privádza poriadne do varu!

Od začiatku tohto roka stihla byť v Dominikánskej republike, na Stí Lanke, no v týchto dňoch sa nachádza na Maldivách. Kým celý svet ešte stále bojuje s pandémiou, Zuzana Plačková si užíva takéto luxusné dovolenky, ktoré jej zrejme majú nahnať aj ďalších sledovateľov a sledovateľky.

Dokazuje to aj krátke video, ktoré zverejnila v stories na svojom Instagrame, ktoré okomentovala: „Ja už nahatá tu chodím, aj tak tu nikto nie je, iba my.“