Mórovej táto farba mimoriadne pristane. Zdroj: Instagram P. B.

Obľúbená Diana Mórová sa právom radí medzi špičku slovenských herečiek. Všade, kde sa objaví, zažiari na plnej čiare. Jednoducho talent. Okrem iného, ani jej pôvab sa nedá prehliadnuť. Nemyslíte? A rovnako tak ani jej dokonalá figúra. Táto 51-ročná herečka zreje do krásy ako víno. Čo sa za tým skrýva?

,,Aktívne chodím, nepravidelne, do fitka. Keď mi vyjde, tak raz-dvakrát. Niektoré predstavenia však mám ako fitko, tak vtedy nemusím ísť. Ale keď už trocha zasvieti slniečko, chodím aj behávať alebo si dám rýchlu chôdzu," prezradila pre televíziu JOJ Diana. ,,Všetko je to v strave. Keď cvičíte, naberáte svaly, no keď chcete schudnúť, musíte odbúrať aj vnútorný tuk. A to stravou. A samozrejme je dôležité cvičiť."

,,Nejesť sladké, nejesť po 6.-7. hodine. Vyhýbať sa alkoholu, tam je tiež cukor. Vyhýbať sa múke, chlebu. Keď si dáte mäsko, tak len so zeleninkou... Ráno len ovocie alebo müsli zaliate vodou. Žiadne mliečne výrobky. Každý však musí vedieť, čo je preňho dobré a čo nie," prezradila na záver svoje tajomstvo perfektnej postavy.